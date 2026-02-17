【モデルプレス＝2026/02/17】20th Centuryの坂本昌行が、16日放送のフジテレビ系お昼のバラエティ番組「ぽかぽか」（毎週月〜金曜ひる11時50分〜）に出演。就職していた過去を明かした。【写真】「悔しくて」トニセンメンバーが就職中の営業帰りに遭遇した人気デュオ◆坂本昌行、デビューを諦め旅行代理店に就職した過去この日のスタジオトークで坂本がデビューを1度諦め、就職していたことが紹介されると「大体18歳とか20歳前に