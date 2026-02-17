2026年2月17日の情報番組「サン！シャイン」（フジテレビ系）は、ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアフリーで金メダルを獲得した木原龍一・三浦璃来のりくりゅうペアを取り上げた。前日のショートプログラムでミスをして5位になるも、この日のフリーで世界歴代最高得点を叩き出し大逆転となった。スタジオはMCの谷原章介さんはじめ、全員が涙を流したゲストのプロフィギュアスケーターの織田信成さんは、過去にテレビ