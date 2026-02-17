アニメ『Fate/strange Fake』エンディングテーマでもあるメジャーデビューシングル『潜在的なアイ』を完成させた、多種多様なサウンドを操る新世代カメレオンバンド・13.3g（ジュウサンテンサングラム）。今回のインタビューではその新作についてはもちろん、各メンバー（Vo/Gt/Pf：藤丸将太、Gt：奥野"ロビン"領太、Ba：藤原聖樹、Dr：輪田拓馬）の音楽遍歴や今日までのバンドストーリーまでがっつり語ってもらった。―メジャーデ