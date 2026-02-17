資料マスク 岡山市は17日、市内の幼稚園・小学校・中学校の計13の校・園が18日から学年・学級閉鎖すると発表しました。 17日は合わせて149人がインフルエンザとみられる症状で欠席し、小学校1校が学年閉鎖、計12施設（幼稚園1、小学校7、中学校4）が18日から1日もしくは2日間の学級閉鎖の措置を決めました。 岡山県は2025年11月28日、県下全域にインフルエンザ警報を発令し、マスクの着用や手洗いの徹底を呼び掛けてい