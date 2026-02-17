英短期金融市場、年内２回の利下げを完全に織り込む＝ロンドン為替 日本時間午後4時に発表された一連の英雇用指標の悪化を受けて、英短期金融市場では年内２回の英中銀利下げを完全に織り込んでいる。週明けは45ｂｐ程度だった。ポンド相場は足元でも下値を探る動きが続いている。 GBP/USD1.3555GBP/JPY207.37EUR/GBP0.8729