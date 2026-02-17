巨人は１７日、２軍の宮崎キャンプでこの日の練習を欠席した７年目の堀田賢慎投手がインフルエンザＢ型と診断され、当面の間宿舎で静養すると発表した。１５日の２、３軍紅白戦では白組の先発で２回１安打１失点。１６日に体調不良を訴え、宮崎市内の病院を受診していた。