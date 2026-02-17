タレントの藤本美貴が１７日、都内で「テンピュールスマートクール」新製品発表会に出席した。深部体温のコントロールをサポートする革新的なマットレスの新製品の発表会。３児の母として、仕事と育児を両立する藤本は、生活者代表としてトークセッションに出席した。毎朝６時に起きるという藤本は、「しっかり寝て、目覚め良いはずなのに昼過ぎ眠くなる。すっきりしていないですかね？」と睡眠の悩みを明かした。また、ベッ