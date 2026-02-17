17日、俳優の松山ケンイチさんがXを更新。ミラノ・コルティナオリンピック™フィギュアスケートペアで、大逆転の金メダルを獲得した三浦璃来（24）、木原龍一（33）組を祝福しました。 【写真を見る】【 りくりゅう 】松山ケンイチ逆転金メダルを祝福「りくりゅうに出会えて良かった。おめでとう！そして、ありがとう！」松山さんは「この時代に生きてて良かった。」と感嘆。続けて「りくりゅうに出会えて良かっ