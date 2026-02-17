日本のApp Storeで1週間にダウンロードされたiPhoneゲーム数の集計を基に作成した「App Store iPhone 週間ゲームチャート」※。最新調査（2026年2月9日〜15日）では、「無料ゲームチャート」1位に『ゲーム発展国＋＋』、「有料ゲームチャート」1位には『Minecraft』がランクインした。【ランキング表】App Store 無料 iPhone ゲームチャートTOP10◆カイロソフトのシミュレーションゲームシリーズ、創業30周を記念して無料配布