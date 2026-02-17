巨人の新戦力、1番に入った松本剛の存在が光っていた。第1打席の初球を思い切りよく打って出て右飛。第2打席は一転して松本らしい、粘っこい内容のある打席になった。3回、先頭の浦田が安打で出塁。ここで考えられるサインは盗塁か、バントかエンドラン。松本は様子を見ながら初球のストライクを見送った。2、3球目はボールとなりカウント2―1。4球目、浦田がスタートを切った。打って出ても良かったが、ボールをよく見て3―1。