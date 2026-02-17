衆議院選挙を受けて、首相の指名選挙などを行う特別国会が18日に召集されます。特別国会の会期は、2月18日から7月17日までの150日間です。召集日の18日は、衆院本会議で議長や副議長が選出されるほか、首相指名選挙が行われて高市首相が第105代首相として再び選出される見通しです。その上で、第2次高市内閣が発足することになります。また、20日には高市首相の施政方針演説など政府4演説が行われる予定で、来週以降は衆参両院での