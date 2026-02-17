秋田ノーザンハピネッツは2月17日、「B.LEAGUE DRAFT 2026」で1巡目5位指名の岩屋頼、3巡目1位指名の堀田尚秀と「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」における選手契約が合意に達したことを発表。また、両選手ともB.PREMIER初年度2026-27シーズンから3シーズンの契約も合意しているという。 岩屋は183センチ78キロのポイントガードで、洛南高校から早稲田大学に進学。「第101回関東大