もしものときに備えて、防災への学びを地域全体で深めようと、岡山県瀬戸内市の小学校で、地域の住民を交えた防災教室が開かれました。 【写真を見る】小学校で児童や地域住民が参加して防災教室「液状化現象が起きやすいところも知ることができた」【岡山】 起震車で震度7の地震の揺れを体験します。瀬戸内市の牛窓西小学校で開かれた防災教室には、児童、教職員、地域の住民ら約70人が参加しました。 児童らは、地震によっ