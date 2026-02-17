施設の利用者や職員に花見を楽しんでもらいたいと、岡山市北区の社会福祉施設・旭川荘でサクラの植樹が行われました。 【写真を見る】「日ごろの疲れを癒やしていただけたら」岡山南ロータリークラブが旭川荘に八重桜を寄贈贈られたサクラはこれで114本【岡山】 岡山南ロータリークラブから贈られたのは、八重桜の木、1本です。旭川荘でのサクラの植樹は、岡山南ロータリークラブが社会奉