瀬戸内地方は高気圧に覆われて、全域で晴れています。17日夜も晴れの天気が続くでしょう。 18日もおおむね晴れますが、夕方からは雲が広がりやすい見込みです。中国山地沿いでは雪が降るでしょう。海沿いでは風がやや強く吹いて、空気の乾燥した状態が続く見通しです。火の取り扱いに注意してください。朝の最低気温は岡山で0度、津山でマイナス2度、高松で1度でしょう。17日朝よりも気温が低くなります。日中の最高気温は岡山と