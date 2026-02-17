Brightin Star 7.5mm F2.8 Amazonで、超広角レンズ「Brightin Star 7.5mm F2.8」が2万5,200円から15%OFFの2万1,420円でセール中だ。 Brightin Star 7.5mm F2.8は、APS-Cのイメージサークルに対応した超広角MFレンズ。レンズ構成は9群11枚で最小絞りはF16。最短撮影距離は0.15m。マウントはキヤノンEOS-M、ソニーE、ニコンZ、富士フイルムX、マイクロフォーサーズ。今回のセール