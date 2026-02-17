近年、関東エリアではショッピングモールや複合施設が一気に進化しています。買い物だけでなく、デジタル技術を駆使したアトラクション、没入型の映像体験、さらに環境への配慮を組み合わせた「次世代型ハイテク施設」が増加中。そこで、関東で体験できる最新のハイテク商業施設を紹介します。●イオンレイクタウン：日本最大級の敷地で体験する次世代型エコ商業都市埼玉県越谷市にある日本最大級の商業規模を誇るイオンレイク