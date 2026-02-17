サヤは2月11日に、インフラサウンド・マルチセンサー（Infrasound multi sensor）「ITS05」、およびインフラサウンド騒音計（インフラサウンド騒音レベルメータ：Infrasound level meter）「ILM02」を発表した。発売は2月20日を予定している。●「ILM02」はインフラサウンド騒音レベル計「ITS05」「ILM02」ともに、ポータブル型で電池駆動に対応し、ライブ表示用液晶モニタを搭載する。より簡単にインフラサウンド観測できるよ