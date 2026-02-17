アニメ『銀魂』の完全新作映画『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』（公開中）の入場者特典第2弾として「アニメ原画ステッカー 壱」が配布される。20日から1週間限定・数量限定となる。【画像】こえぇ！戦闘モードの神威も…入場者特典第2弾は全8種公開後3日間累計で観客動員数26万2665人、興行収入4億561万7328円（15日時点）を突破し、劇場アニメとしての週末興行収入No1の大ヒットスタートを切った。入場者特典第2弾は、映画の