17日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は9436枚だった。うちプットの出来高が5294枚と、コールの4142枚を上回った。プットの出来高トップは5万2000円の438枚（10円高400円）。コールの出来高トップは6万円の459枚（130円安365円）だった。 コールプット 出来高