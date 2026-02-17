17日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1430枚だった。うちプットの出来高が1105枚と、コールの325枚を上回った。プットの出来高トップは2万8000円の102枚（1円安27円）。コールの出来高トップは7万5000円の84枚（9円安5円）だった。 コールプット 出来高前日