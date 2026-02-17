17日の日経225オプション2026年5月限（最終売買日5月7日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は61枚だった。コールの合計出来高は8枚。コールの出来高トップは5万7000円の5枚（2465円）だった。プットのの合計出来高は53枚。プットの出来高トップは5万5500円の27枚（2435円）だった。 コールプット 出来高前日比