エムビーエス [東証Ｇ] が2月17日大引け後(17:00)に配当修正を発表。26年5月期の期末一括配当を従来計画の13円→15円(前期は13円)に増額修正した。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要課題と認識しており、またさらなる経営体質の強化および今後の事業展開に備えるため内部留保の充実の必要性も併せて勘案し、財務状況および業績等を踏まえて配当金額