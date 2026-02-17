山田洋次監督（94）が、東京映画記者会（在京スポーツ紙7社が運営）が選ぶ『第68回ブルーリボン賞』にて映画『TOKYOタクシー』で監督賞を受賞し、17日に都内で行われた授賞式に出席した。【集合ショット】圧巻…！ブルーリボン賞を受賞した妻夫木聡＆広瀬すずら受賞者本作は、フランスで初登場新作1位を獲得、2022年に日本でも公開されヒットしたフランス映画『パリタクシー』が原作。昭和から平成、令和と、日本に生きる人々