札幌市に地下鉄延伸の要望が出ているのはこちらです。東豊線では福住駅から清田区まで、東西線では宮の沢駅から手稲区の北海道科学大学付近まで、それぞれ地元の期成会が提出しています。市は地下鉄延伸を決めたわけではないとしつつも、特にバスの運転手不足が深刻で、いま改めて交通体系のあり方を検討しなければいけない時期にきているとして、予算を計上し、調査を進めるとしています。