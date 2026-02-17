俳優の佐藤二朗が、東京映画記者会（在京スポーツ紙7社が運営）が選ぶ『第68回ブルーリボン賞』の助演男優賞を受賞し、17日に都内で行われた授賞式に出席した。【写真】嬉しそう！おちゃらける佐藤二朗佐藤は映画『爆弾』で爆発を予知する謎の中年男・スズキタゴサクを演じ、助演男優賞を受賞。受賞のコメントを求められるも、佐藤は「会場の入り口で、お客さんに間違えられたのか警備員に止められた（笑）」とまさかのハプニ