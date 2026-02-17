ロックバンド・SUPER BEAVERの渋谷龍太が、東京映画記者会（在京スポーツ紙7社が運営）が選ぶ『第68回ブルーリボン賞』の新人賞を受賞し、17日に都内で行われた授賞式に出席した。【写真】首のタトゥーがカッコイイ！金髪姿の渋谷龍太ブルーリボン賞は1950年に創設され、青空の下で取材を行うスポーツ紙記者が選考する映画賞。作品の完成度だけでなく、映画に取り組む姿勢や人柄も評価の対象とされるのが特徴で、青いリボンを