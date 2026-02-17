俳優の河合優実が17日、都内で行われた『第68回ブルーリボン賞』授賞式に登場。山口馬木也とともに司会を担当し、堂々とした立ち振る舞いを見せた。【集合ショット】圧巻…！ブルーリボン賞を受賞した河合優実＆広瀬すずら受賞者ブルーリボン賞は1950年に創設され、青空の下で取材を行うスポーツ紙記者が選考する映画賞。作品の完成度だけでなく、映画に取り組む姿勢や人柄も評価の対象とされるのが特徴で、青いリボンを巻いた