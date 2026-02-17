俳優の森田望智が、東京映画記者会（在京スポーツ紙7社が運営）が選ぶ『第68回ブルーリボン賞』の助演女優賞を受賞し、17日に都内で行われた授賞式に出席した【全身ショット】お似合いすぎる…華やかなホワイトドレスで登場した森田望智『ナイトフラワー』で共演した渋谷龍太とのダブル受賞となった森田。式典では「渋谷さんと壇上に立てたことがうれしい」と笑顔を見せたが、最初は渋谷に対して恐怖心を抱いていたという。森