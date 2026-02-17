俳優の広瀬すずが、東京映画記者会（在京スポーツ紙7社が運営）が選ぶ『第68回ブルーリボン賞』の主演女優賞を受賞し、17日に都内で行われた授賞式に出席した。【全身ショット】お似合いすぎる…デコルテあらわなブラックドレスで登場した広瀬すず広瀬は『片思い世界』『遠い山なみの光』『ゆきてかへらぬ』の3つの作品を演じ分けた。時代の異なる女性を演じるにあたり、楽しみながら、そしてもがきながら取り組んできたという