◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スキージャンプ 男子スーパーチーム(大会11日目/現地16日)小林陵侑選手が素直な気持ちを吐露しました。スキージャンプ・男子スーパーチーム最終3回目のジャンプで二階堂蓮選手が138.5メートルのビッグジャンプを披露し、メダルが視野に入る暫定2位につけます。しかし突然の大雪に競技は中断、そのまま小林選手の3回目ジャンプがないまま競技は打ち切りとなりました。2回目までの順位が有