◇プロ野球・巨人春季キャンプ第4クール4日目 練習試合 巨人3-3ロッテ(17日、沖縄・那覇)ロッテのドラフト2位ルーキー・毛利海大投手が、17日の巨人戦に登板。プロ入り後初の対外試合となりましたが、わずか7球で三者凡退に抑えました。迎えた先頭打者は巨人・泉口友汰選手。初球のストレートでピッチャーゴロとすると、打球処理に手間取るもしっかり1アウトを奪います。さらに続くリチャード選手も初球でピッチャーゴロとすると、