16日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』で、ヤクルト・池山隆寛監督のインタビューが放送された。ヤクルトの春季キャンプは5勤1休、6勤1休、6勤1休となっている。その理由について池山監督は「全体練習を1時間遅めにして、時間を短縮にして、午後から個別練習の形にして。待ち時間を少なくしているだけで、キャンプの入りで徐々にオープン戦、シーズンの形で入っていければ」と説明する。6勤1休のメリット