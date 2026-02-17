「今日はコーデを考える余裕がない……」という日に頼りたいのが、1枚でコーデが完成するワンピース。そこで今回編集部が注目したのは、【ZARA（ザラ）】の「ニットワンピ」。シンプルながらシルエットや首元のデザインに工夫があり、着るだけで大人のサマ見えが叶いそうなアイテムが揃っています。スタイリングのローテーションに貢献してくれそうなニットワンピース、ぜひチェックしてみて