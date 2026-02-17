ジャンプ男子スーパー団体ミラノ・コルティナ五輪のノルディックスキー・ジャンプ男子スーパー団体が16日（日本時間17日）に行われ、二階堂蓮（日本ビール）と小林陵侑（チームROY）の日本は6位となった。大雪の影響で、最終の3回目途中で競技の打ち切りが決定。二階堂が3回目で2位に浮上させていたが、2回目までの結果で順位が決まることに。二階堂の大ジャンプは幻になった。銀メダルのポーランド選手は「少し奇妙な感じ」と語