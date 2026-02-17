2026年に開園25周年を迎える東京ディズニーシー。アニバーサリーイベント“スパークリング・ジュビリー”の開催を記念して、2026年4月8日よりスペシャルグッズが発売されます。今回は、ジュビリーブルーを取り入れた、シンプルで日常使いしやすいスタイリッシュなデザインのグッズを紹介します。 東京ディズニーシー25周年”スパークリング・ジュビリー”スペシャルグッズ 販売店舗：東京ディズニーシー「エンポー