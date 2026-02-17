坂の多い街・神戸。歩くたびに新しい景色や物語に出会える坂道は、この街ならではの魅力です。そんな神戸の坂をアイドルと一緒に歩きながら紹介していく連載「神戸スキップ坂」。今回は、神戸市灘区にある「長峰坂」を、アイドルグループ「すーぱーぷーばぁー!!」の暁月ヒナタさんと一緒に散策してきました。阪急六甲駅から北西へ。住宅街の道を進んでいくと視界いっぱいに広がるのは、思わず足を止めてしまうほどの急勾