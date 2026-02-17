資料：マスク 香川県教育委員会によりますと、県内の幼稚園と小・高、支援学校の合わせての18校・園が17日もしくは18日からインフルエンザなどによる欠席者が増えたため、学級・学年閉鎖します。インフルエンザの児童、生徒はいずれもB型だと診断されたということです。 地域別では、高松市が8校・園、三豊市・多度津町が2校、丸亀市・観音寺市・さぬき市・小豆島町・琴平町・綾川町が各1校です。