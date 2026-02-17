『映画 えんとつ町のプペル 〜約束の時計台〜』の第76回ベルリン国際映画祭でのレッドカーペット＆ワールドプレミア上映が行われ、製作総指揮・原作・脚本の西野亮廣、廣田裕介監督、田中栄子プロデューサーが出席した。【写真】ベルリン国際映画祭より西野亮廣＆廣田裕介監督本作は、2020年に大ヒットを記録したオリジナルアニメーション『映画 えんとつ町のプペル』の最新作。第76回ベルリン国際映画祭のジェネレーション