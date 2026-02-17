◆ミラノ・コルティナ五輪▽スピードスケート（１７日、ミラノ・スピードスケート競技場）女子団体追い抜きは１７日、日本時間午後１０時５２分から準決勝が行われる。２大会ぶりの金メダルを目指す日本（高木美帆、佐藤綾乃、堀川桃香、野明花菜）は同１０時５８分からの準決勝２組でスケート大国・オランダと激突。日本時間１８日午前０時４７分からの決勝進出を目指す。一糸乱れぬ隊列とスムーズな先頭交代で１８年平昌で