２月１４日にカタールで行われたアミールトロフィー・Ｇ２（芝２４００メートル）で海外重賞初挑戦Ｖを飾ったディープモンスター（牡８歳、栗東・池江泰寿厩舎、父ディープインパクト）について、管理する池江調教師が１７日、栗東トレセンで喜びの声を語った。レースは好位追走から内をロス無く回り、直線で逃げたゴリアットとの叩き合い。残り１００メートルできっちりととらえた。トレーナーは「作戦通りの競馬をしてくれま