2025年度の「高知県版学力テスト」の結果が公表され、2024年度は全ての教科で県の目標値を下回っていた中学生の正答率は、国語や社会で目標値を上回ったことが分かりました。高知県教育委員会は2月17日、県学力定着状況調査・通称「県版学力テスト」の2025年度の調査結果を公表しました。調査は、25年12月に県内の公立の小中学校と義務教育学校、あわせて264校の小学4年生と5年生、中学1年生と2年生を対象におこなわれました。その