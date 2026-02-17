大阪・カンテレは１７日、「サウンドロゴカラオケＡＷＡＲＤ」決勝大会に、同局の田中友梨奈アナウンサーがマスコットキャラクターのハチエモンとともに参戦すると発表した。「サウンドロゴカラオケＡＷＡＲＤ」は、企業・団体の“音の商標”「サウンドロゴ」のカラオケ日本一を決める大会。社員が自社のＣＭなどで流れる短いメロディーを歌唱し、ＪＯＹＳＯＵＮＤのカラオケ機器による採点と審査員による総合的な評価で「日本