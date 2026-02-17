ＳｎｏｗＭａｎの目黒蓮が１７日、都内で行われた映画「ほどなく、お別れです」（三木孝浩監督）の大ヒット御礼舞台あいさつに、海外作品撮影のため滞在中のカナダからリモート出演した。都内の会場には浜辺美波らが登壇した。本作は、長月天音さんの同名小説が原作。葬儀会社でインターンとして働くヒロイン（浜辺）と葬祭プランナー（目黒）がタッグを組み「最高の葬儀」を目指す姿を描く。１６日までの公開１１日間で興