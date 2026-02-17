俳優の妻夫木聡さんが「第68回ブルーリボン賞」の授賞式に登場し、主演男優賞に輝きました。 【写真を見る】【 妻夫木聡 】主演男優賞獲得も「吉沢亮君がこの場に立つと思っていた」と本音盟友『国宝』の李相日監督からの言葉に目を潤ませる映画「宝島」はアメリカ統治下の沖縄を舞台に、自由を求めて駆け抜けた若者たちの葛藤と青春を描く衝撃と感動の超大作。妻夫木さんは本作で2010年度の「悪人」以来、15年ぶり、2度目