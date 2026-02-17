radikoは17日、2025年1月〜12月にradikoで聴かれたラジオ番組・ポッドキャスト・音楽を振り返るランキングを発表した。【画像】年代別の結果も！さまざまなランキングを発表ランキングでは、スポーツ・お笑い・アイドル・ニュース・音楽など、さまざまなジャンルの番組がランクインしており、各エリア別、各性年代別に特徴的な結果となった。■radiko、30代に1番聴かれたラジオ番組【男性】1位：オードリーのオールナイトニッ