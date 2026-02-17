業者間で取り引きされるコメの相対取引価格が3カ月連続で値下がりしました。農林水産省によりますと、JAグループなどの集荷業者が卸売業者などに販売する際の1月のコメの価格は、60キロあたり3万5465円で前の月より610円安くなりました。取引価格は3カ月連続で値下がりしていますが、2025年の1月より9538円高く、高値が続いています。2025年産は集荷競争でJAなどから農家に支払われる概算金がつり上がっていたため、全体の値下がり