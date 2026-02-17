ロックバンド「SUPER BEAVER」の渋谷龍太さんが「第68回ブルーリボン賞」で新人賞に輝きました。【写真を見る】【 SUPER BEAVER・渋谷龍太 】演技初挑戦でブルーリボン賞新人賞 断っていた俳優業に挑戦した理由は「バンドマンという軸がぶれないと思った」渋谷さんは昨年11月に公開された北川景子さん主演の「ナイトフラワー」での演技が評価され、今回の受賞となりました。 渋谷さんは今作で演技初挑戦。受賞に輝き渋谷さん