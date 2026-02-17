FNN・フジニュースネットワークが週末に行った世論調査によると、中道改革連合の新代表に小川淳也氏が選出されたことで「中道へのイメージは変わったか」という問いに対し「変わらない」という答えが81％で圧倒的だった。また今後については「今のまま」の16％や「参院議員や地方議員も新党に合流した方がいい」の22％を抑えて「再び公明と立憲に分かれた方がいい」の52％が最も多かった。つまり新党への期待は残念ながらかなり低