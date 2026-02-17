「成年後見制度」を使う人は警備の仕事に就けない。こう定めた法律で仕事を失った男性が国を訴えた訴訟で、あす最高裁が判決を言い渡します。男性は、「障害があってもできることはある」と訴えています。岐阜県の男性「止まってくださいの合図。徐行してくださいみたいな感じで」岐阜県に住む30代の男性。軽度の知的障害がありますが、2014年から警備会社で交通誘導の仕事をしていました。岐阜県の男性「その時は楽しかった、やっ